Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

Двое браконьеров пытались сжечь здание погранслужбы ФСБ в Магадане

В Магадане сотрудники ФСБ предотвратили нападение двух браконьеров на здание ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Задержаны двое россиян, ранее привлекавшихся к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов. Они в отместку решили провести акцию устрашения силовиков и совершить теракт у здания Пограничного управления.

Мужчины распылили через забор химическое вещество, причинив значительный ущерб имуществу и создав опасность гибели людей. А затем изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога здания ФСБ, но не успели довести начатое до конца, так как были обезврежены.

Против них возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигуранты в присутствии адвокатов дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения жителя Карачаево-Черкесии Ахмата Джанибекова, готовившего теракт в здании республиканского управления ФСБ.