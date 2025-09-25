Силовые структуры
Заявивший о пытках клиента адвокат навлек на себя проблемы от ФСБ

УФСБ просит проверить адвоката из Владивостока, заявившего о пытках его клиента
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

УФСБ по Магаданской области просит проверить адвоката Максима Сикача из Владивостока, который заявил, что его клиента пытали ради признательных показаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой письмо руководства управления ФСБ по Магаданской области.

Обращение адресовано в Минюст по Приморскому краю. Адвоката хотят проверить на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике. В ведомстве указали, что Сикач на момент своего заявления не был допущен к участию в деле и не обладал полномочиями и правом выступать от имени обвиняемого.

«Следовательно, речь идет о распространении заведомо непроверенных и недостоверных сведений, которые адвокат не имел права озвучивать публично», — говорится в письме.

18 сентября в Магаданской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух мужчин по статье о приготовлении к теракту. По данным силовиков, задержанные распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, а после изготовили емкости с зажигательными смесями, чтобы поджечь объекты погрануправления, однако были задержаны. В присутствии адвокатов мужчины дали признательные показания.

