Аэропорт в Дании вновь закрыли из-за угрозы БПЛА

Flightradar: Аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы БПЛА

Международный аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Flightradar.

Некоторые самолеты были вынуждены развернуться, другие были отменены.

«Новые сообщения о появлении дронов в Ольборге сегодня вечером. Рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а рейс SK1225 из Копенгагена отменен», — говорится в сообщении.

Днем ранее аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы БПЛА. Представитель аэропорта в беседе с Reuters подтвердил информацию, но отказался комментировать количество дронов в небе.