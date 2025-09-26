Путешествия
04:43, 26 сентября 2025

Аэропорт в Дании вновь закрыли из-за угрозы БПЛА

Flightradar: Аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Международный аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Flightradar.

Некоторые самолеты были вынуждены развернуться, другие были отменены.

«Новые сообщения о появлении дронов в Ольборге сегодня вечером. Рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а рейс SK1225 из Копенгагена отменен», — говорится в сообщении.

Днем ранее аэропорт Ольборг в Дании приостановил все рейсы из-за угрозы БПЛА. Представитель аэропорта в беседе с Reuters подтвердил информацию, но отказался комментировать количество дронов в небе.

