07:30, 26 сентября 2025

Алкогольный подарок довел российскую чиновницу до уголовного дела

В Красноярске задержали получившую взятку в виде алкоголя чиновницу
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Красноярске во взяточничестве и превышении должностных полномочий заподозрили начальника отдела администрации Советского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2024 департамент градостроительства города и предприниматель заключили договор на размещение автомойки, но вместо этого коммерсант организовал несанкционированную автостоянку. Чиновница знала об этом, но была с бизнесменом в дружеских отношениях — мужчина сделал хороший подарок в виде дорогих продуктов питания и элитного алкоголя,

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Действиям взяткодателей будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае предстанет перед судом советник главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и 12 его подельников.

