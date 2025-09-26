Алкогольный подарок довел российскую чиновницу до уголовного дела

В Красноярске задержали получившую взятку в виде алкоголя чиновницу

В Красноярске во взяточничестве и превышении должностных полномочий заподозрили начальника отдела администрации Советского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2024 департамент градостроительства города и предприниматель заключили договор на размещение автомойки, но вместо этого коммерсант организовал несанкционированную автостоянку. Чиновница знала об этом, но была с бизнесменом в дружеских отношениях — мужчина сделал хороший подарок в виде дорогих продуктов питания и элитного алкоголя,

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Действиям взяткодателей будет дана уголовно-правовая оценка.

