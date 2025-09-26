Божену Рынску оштрафовали за унижение русских

Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску на 20 тысяч рублей за унижение русских

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку, вдову бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божену Рынску за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

В бумагах отмечается, что журналистка в одном из интервью, находящемся в открытом доступе, допустила «высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)».

Ранее Тверской районный суд Москвы оштрафовал Рынску за возбуждение ненависти. Ее признали виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Журналистке назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.