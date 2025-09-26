Ценности
Brunello Cucinelli обвинили в продаже роскошных товаров россиянам вопреки санкциям ЕС

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Итальянский бренд Brunello Cucinelli обвинили в продаже люксовых товаров россиянам вопреки санкциям Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Morpheus Research провела расследование и выяснила, что марка продолжает управлять несколькими магазинами в Москве с широким ассортиментом товаров стоимостью в тысячи евро. При этом известно, что еще в 2022 году ЕС ввел запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Главный исполнительный директор бренда Лука Лисандрони заявил, что компания продолжает продавать ограниченный ассортимент товаров в России, что разрешено законодательством ЕС. По его словам, магазины Brunello Cucinelli в России закрыты, но марка
продолжает предлагать индивидуальные услуги клиентам в московском шоуруме и работает с оптовиками.

Однако Morpheus посчитало заявление Лисандрони сомнительным. В ходе расследования компания в августе и сентябре 2025 года отправляла тайных покупателей в некоторые московские магазины Cucinelli, которые подтвердили, что магазины открыты.

При этом бирки на продаваемых товарах свидетельствовали о том, что продукция была произведена в Италии в течение последних двух лет.

После выхода расследования итальянский финансовый регулятор временно остановил торги акциями Cucinelli до получения заявления от компании.

В апреле 2022 года в главном универмаге Парижа жителям России отказались продавать товары.

