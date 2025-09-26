Будущее Балтийского региона описали двумя словами

Политолог Игорь Жуковский: Балтийский регион может ждать прохладный мир

Балтийский регион может ждать в будущем «прохладный мир». О таком сценарии в интервью «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

«Сценариев [развития Балтийского региона] несколько. Мне ближе "прохладный мир", опирающийся на выборочное сотрудничество», — заметил он.

По словам политолога, в регионе существуют различные вызовы и проблемы, которые решить без России невозможно. Кроме того, у стран имеются общие интересы и они могут строить мосты, а не отгораживаться друг от друга стенами. К этому формату сотрудничества готовы российские власти, заключил эксперт.

Ранее Игорь Жуковский оценил возможность конфликта России и НАТО на Балтике. По его мнению, российские власти могут применить ядерное сдерживание для устранения угроз в регионе.