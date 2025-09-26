Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 26 сентября 2025МирЭксклюзив

Будущее Балтийского региона описали двумя словами

Политолог Игорь Жуковский: Балтийский регион может ждать прохладный мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Grits / AP

Балтийский регион может ждать в будущем «прохладный мир». О таком сценарии в интервью «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

«Сценариев [развития Балтийского региона] несколько. Мне ближе "прохладный мир", опирающийся на выборочное сотрудничество», — заметил он.

По словам политолога, в регионе существуют различные вызовы и проблемы, которые решить без России невозможно. Кроме того, у стран имеются общие интересы и они могут строить мосты, а не отгораживаться друг от друга стенами. К этому формату сотрудничества готовы российские власти, заключил эксперт.

Ранее Игорь Жуковский оценил возможность конфликта России и НАТО на Балтике. По его мнению, российские власти могут применить ядерное сдерживание для устранения угроз в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    Названа причина массового смертельного отравления алкоголем в российском городе

    В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

    Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

    Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

    Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

    Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

    Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

    Жена Овечкина сфотографировалась с российским флагом в Вашингтоне

    Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости