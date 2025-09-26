Бывшему директору ФБР предъявили обвинения

CNN: Бывшему директору ФБР Коми предъявили обвинения

Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщает телеканал CNN.

Джеймс Коми и бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан проходят по уголовному делу, касающемуся их участия в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая позже была опровергнута.

Ранее Трамп допустил арест бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми за фейки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.