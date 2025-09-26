Число жертв смертельного отравления алкоголем в российском городе резко выросло

Власти Ленобласти сообщили о росте жертв отравления алкоголем в Сланцах до 19

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Сланцах Ленобласти резко выросло до 19 человек. Об этом сообщила администрация региона в Telegram.

По данным властей, все летальные исходы зафиксированы в течение сентября. В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной смерти стал метанол, отчитался областной комитет по здравоохранению.

Сейчас в Сланцевской больнице находится еще один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Информация о других выживших не приводится.

Ранее стало известно, что причиной смерти как минимум восьми человек, употреблявших суррогатный алкоголь, стал плохо помытый самогонный аппарат. Из-за загрязнения в трубках устройства скопился ядовитый метиловый спирт, который в результате попал в напиток.

Сообщения о массовом смертельном отравлении в Сланцевском районе Ленобласти появились 26 сентября. Как выяснилось, суррогатное спиртное производила 60-летняя воспитательница детского сада, а затем поставляла его 78-летнему пенсионеру из деревни Гостицы, который продавал напиток. Среди отравившихся оказалась жена пожилого мужчины.