Дания заявила о третьем нарушении воздушного пространства страны БПЛА

Bloomberg: БПЛА в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство Дании

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство Дании. Об этом сообщает Bloomberg.

«Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила датчан о необходимости готовиться к новым гибридным атакам, указав на Россию как на главную угрозу безопасности Европы, как раз перед тем, как беспилотник предположительно нарушил воздушное пространство Дании в третий раз за неделю», — говорится в материале.

Как отмечает издание, датские власти до сих пор не могут определить, кто стоит за несколькими инцидентами с беспилотниками, произошедшими в последние дни. Однако по мнению Фредериксен, Россия остается главным противником Европы, якобы стремящимся дестабилизировать обстановку на континенте.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что у страны нет доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками, замеченными у аэропортов королевства. Отмечается, что правоохранительные органы продолжают расследование.