Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 26 сентября 2025Мир

Дания заявила о третьем нарушении воздушного пространства страны БПЛА

Bloomberg: БПЛА в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство Дании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство Дании. Об этом сообщает Bloomberg.

«Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила датчан о необходимости готовиться к новым гибридным атакам, указав на Россию как на главную угрозу безопасности Европы, как раз перед тем, как беспилотник предположительно нарушил воздушное пространство Дании в третий раз за неделю», — говорится в материале.

Как отмечает издание, датские власти до сих пор не могут определить, кто стоит за несколькими инцидентами с беспилотниками, произошедшими в последние дни. Однако по мнению Фредериксен, Россия остается главным противником Европы, якобы стремящимся дестабилизировать обстановку на континенте.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что у страны нет доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками, замеченными у аэропортов королевства. Отмечается, что правоохранительные органы продолжают расследование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

    Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

    Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

    Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

    Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

    Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

    Дания заявила о третьем нарушении воздушного пространства страны БПЛА

    Жена Овечкина сфотографировалась с российским флагом в Вашингтоне

    Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости