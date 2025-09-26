Россия
09:13, 26 сентября 2025Россия

Духовное управление мусульман высказалось о «бездумном наказании» детей мигрантов в России

Глава ДУМ РФ Гайнутдин озаботился судьбой не принятых в школы детей мигрантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Духовное управление мусульман (ДУМ) России озаботилось судьбой не принятых в школы детей мигрантов. Об этом сообщил глава организации Равиль Гайнутдин, его слова приводятся на сайте ДУМ РФ.

Гайнутдин напомнил, что русская культура вскормлена традициями гуманизма, а не бездумного наказания детей «в назидание родителям». Также Гайнутдин привел в качестве аргумента годовщину победы в Великой Отечественной войне, которая закрепила славяно-тюркское единство.

«Год 80-летия Победы — это повод укреплять, а не разрушать исторические узы добрососедства и братства», — высказался глава ДУМ РФ.

Детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка с 1 апреля 2025 года. По новым законам, без пройденного тестирования их не могут зачислить в российские школы.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами. По его словам, в России формируются замкнутые этнические общества, представители которых недоброжелательно относятся к коренному населению страны.

