Россия
16:46, 26 сентября 2025Россия

Директору колледжа в Москве прислали интимные фото осудившей травлю одногрупницы студентки

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

В Москве 17-летняя студентка Столичного профессионального колледжа, приехавшая из Крыма, пожаловалась на буллинг из-за отказа участвовать в травле однокурсницы. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

В разговоре с изданием девушка пояснила, что поступила на учебу в 2024 году. По ее словам, одногруппники завели чат, в котором оскорбляли людей по национальному признаку, использовали нацистскую символику и травили других учеников. Собеседница канала заявила, что отказалась участвовать в этих действиях, в результате чего сама стала целью для буллинга.

По словам студентки, при помощи ботов другие ученики добыли ее личную информацию, включая интимные фото в обнаженном виде, которые прислали педагогам. В результате в сентябре ее вызвал на разговор директор учебного заведения. Думая, что темой беседы будет ее портфолио, девушка поинтересовалась, просмотрело ли его руководство колледжа.

«Однако, директор не смотрел мое портфолио, и ответил: "Какое? Там, где ты связываешь людей? Или пропагандируешь экстремизм? И что на счет твоей голой груди?". Я тогда опешила, и ничего не поняла. Директор сказал, что ему предоставили скриншоты с фактами из моей личной жизни», — поделилась студентка.

Она пояснила, что часть оказавшихся у руководства колледжа снимков взята из ее частного канала Telegram, однако доступ к остальным был только у очень ограниченного числа людей. Кроме того, директор учебного заведения пригрозил обращением в ФСБ.

Как пишет канал, девушка написала заявление на имя директора, а также в Минпросвещения с требованием остановить буллинг и дать ей возможность продолжить учебу.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила запрещать доступ в интернет за травлю и преследование в социальных сетях. По ее словам, установление административной ответственности за подобные действия может стать профилактикой таких явлений.

