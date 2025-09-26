Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 26 сентября 2025Экономика

Финский курорт задолжал миллионы евро из-за закрытия границы с Россией

Yle: Курорт Иматра увяз в долгах на 5,7 млн евро из-за закрытия границы с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irina Sen / Shutterstock / Fotodom

Курорт в финском городе Иматра, который ранее пользовался популярностью у российских туристов, задолжал огромные суммы после закрытия границы с Россией. Долг исчисляется миллионами евро. Об этом сообщает Yle.

«Курорт Иматра, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, уже имеет задолженность в размере около 5,7 миллиона евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году курорт столкнулся с убытками на сумму 155 тысяч евро, а годом ранее — 676 тысяч. Поясняется, что убытки сократились из-за реструктуризации и вынужденного сокращения персонала. Основные финансовые трудности случились у курорта, как заявляют авторы публикации, из-за пандемии COVID-19, а впоследствии — из-за закрытия границы с Россией.

Ранее сообщалось, что сразу три страны Европы приготовились запустить новую систему въезда и выезда EES (Entry Exit System) с 12 октября — речь идет об Эстонии, Германии и Люксембурге. Цифровая система EES будет собирать биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

    В России появятся «бомж-туры» для богачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости