Финский курорт задолжал миллионы евро из-за закрытия границы с Россией

Yle: Курорт Иматра увяз в долгах на 5,7 млн евро из-за закрытия границы с РФ

Курорт в финском городе Иматра, который ранее пользовался популярностью у российских туристов, задолжал огромные суммы после закрытия границы с Россией. Долг исчисляется миллионами евро. Об этом сообщает Yle.

«Курорт Иматра, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, уже имеет задолженность в размере около 5,7 миллиона евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году курорт столкнулся с убытками на сумму 155 тысяч евро, а годом ранее — 676 тысяч. Поясняется, что убытки сократились из-за реструктуризации и вынужденного сокращения персонала. Основные финансовые трудности случились у курорта, как заявляют авторы публикации, из-за пандемии COVID-19, а впоследствии — из-за закрытия границы с Россией.

