Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 26 сентября 2025Силовые структуры

ФСБ поразила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ

Под Дзержинском ФСБ поразила четыре пункта управления БПЛА ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделение Донецкого управления ФСБ поразило четыре пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы отследили маршруты передвижения диверсионных груп ВСУ и вычислили четыре пункта управления БПЛА, с которых атаковали мирное население Дзержинска и Горловки.

Ранее боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер рассказал, что в работу российской разведки в зоне специальной военной операции (СВО) входит поиск, а потом ликвидация диверсионных групп противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости