Под Дзержинском ФСБ поразила четыре пункта управления БПЛА ВСУ

Подразделение Донецкого управления ФСБ поразило четыре пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы отследили маршруты передвижения диверсионных груп ВСУ и вычислили четыре пункта управления БПЛА, с которых атаковали мирное население Дзержинска и Горловки.

Ранее боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер рассказал, что в работу российской разведки в зоне специальной военной операции (СВО) входит поиск, а потом ликвидация диверсионных групп противника.