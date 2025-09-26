Мир
Глава МИД Франции ответил на вопрос о готовности сбивать российские самолеты

Барро: Франция не будет сбивать российские самолеты при нарушении границы НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Robert Pratta RP / WS / Reuters

Франция, вероятнее всего, не будет сбивать российские самолеты при возможном нарушении ими воздушной границы НАТО. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на министра иностранных дел республики Жан-Ноэля Барро.

«Франция считает, что пришло время обсудить "усовершенствование наших правил применения силы", но, вероятно, не дойдет до того, чтобы сбивать самолет, который вторгся в воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией», — передает издание слова министра.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершали перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. «Да, я так считаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

