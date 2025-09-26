Глава МИД Франции ответил на вопрос о готовности сбивать российские самолеты

Франция, вероятнее всего, не будет сбивать российские самолеты при возможном нарушении ими воздушной границы НАТО. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на министра иностранных дел республики Жан-Ноэля Барро.
«Франция считает, что пришло время обсудить "усовершенствование наших правил применения силы", но, вероятно, не дойдет до того, чтобы сбивать самолет, который вторгся в воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией», — передает издание слова министра.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершали перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.
Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. «Да, я так считаю», — ответил он на соответствующий вопрос.