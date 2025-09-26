Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:51, 26 сентября 2025Силовые структуры

Глава российского региона сообщил о взрыве на железнодорожных путях

В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По данным главы региона, ЧП произошло рядом со станцией Плюсса. В результате взрыва никто не пострадал и схода железнодорожного состава не произошло.« На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие», - обратился к жителям области Михаил Ведерников.

Ранее ФСБ возбудила новое уголовное дело на задержанного в Новосибирской области диверсанта

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    Голый турист прошелся по улицам тайского курорта и попытался угнать мотоцикл полицейского

    Названа веская причина отказаться от мочеиспускания в душе

    Российских водителей захотели наказывать арестом за нарушение с популярных в сети видео

    Холодная погода задержится в Подмосковье до конца недели

    В российском регионе поезд столкнулся с большегрузом

    Генсек НАТО признал невозможность сбивать БПЛА дорогостоящими ракетами

    Политолог оценил ход расследования подрыва «Северного потока»

    МВД объявило в розыск шеф-редактора известного российского издания

    16-летняя королева красоты выпила две бутылки водки с друзьями на стройке и упала замертво

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости