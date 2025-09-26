Глава российского региона сообщил о взрыве на железнодорожных путях

В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях

В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По данным главы региона, ЧП произошло рядом со станцией Плюсса. В результате взрыва никто не пострадал и схода железнодорожного состава не произошло.« На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие», - обратился к жителям области Михаил Ведерников.

