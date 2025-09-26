Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

Госдолг Украины вырос за месяц на $6,6 млрд, до $192 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в августе на 6,6 миллиарда долларов до более чем 192 миллиардов. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны сообщает ТАСС.

Примерно три четверти указанной суммы приходится сейчас на внешний долг Киева, оставшаяся четверть — на внутренние обязательства.

Таким образом, при сохранении нынешних темпов показатель, который менее полугода назад составлял около 171 миллиарда долларов, достигнет в течение одного-двух месяцев 200 миллиардов.

Самостоятельно покрыть потребности в финансах Украина не может и ей не поможет в этом даже повышение налогов, не первый год отмечают эксперты. Признают такое положение дел и в Киеве, напоминает агентство.

По данным Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) определил, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. Такие показатели были озвучены в ходе начавшихся в сентябре переговоров о предоставлении очередного пакета помощи МВФ.