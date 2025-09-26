Мир
14:18, 26 сентября 2025Мир

Граждан Украины задержали за проникновение в дом в зоне отчуждения

Трех украинцев задержали за вторжение в дом в зоне отчуждения у АЭС «Фукусима-1»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan

В Японии трех украинцев задержали за вторжение в пустой дом в городе Окума в зоне отчуждения у атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщает NHK со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции сообщили, что задержаны граждане Украины — 34-летний Анатолий Дыбак, 29-летний Владислав Савинов, 43-летний Александр Кривков. Всех троих подозревают в нарушении закона о неприкосновенности жилища.

Отмечается, что вечером 23 сентября в полицию поступил анонимный звонок о том, что на YouTube ведется прямая трансляция иностранцев, которые проникают в жилой дом. Следующим утром троих подозреваемых задержали прямо на месте преступления.

Ранее в Приморском крае ученые выявили повышенное содержание трития в дальневосточной морской воде после сбросов с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

