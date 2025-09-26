Интернет и СМИ
Хакеры взломали устройства в правительстве США

Bloomberg: Хакеры взломали файрволы Cisco в правительстве США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Хакеры взломали файрволы компании Cisco в правительстве США, предварительно, была затронута критическая инфраструктура. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США.

CISA выпустило срочную директиву, в которой обязало федеральные ведомства изучить уязвимости, а также выявить и устранить потенциальные взломы на файрволах Cisco. Представитель агентства Крис Бутера призвал другие органы власти и частные компании сделать то же самое.

Какие именно ведомства затронул взлом и насколько серьезно, не уточняется. Однако Бутера назвал угрозу, от которой пострадали устройства в правительстве США, широко распространенной. CISA также считает, что атаки затронули критическую инфраструктуру.

Cisco в своем отчете заявило, что за текущей атакой с высокой вероятностью стоят те же хакеры, что в 2024 году проводили аналогичную кампанию под названием ArcaneDoor.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины. В результате им удалось выяснить реальные потери украинской армии в ходе спецоперации.

