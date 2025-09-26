Харрис рассказала об откровенном разговоре с Зеленским в феврале 2022 года

РБК: Харрис в 2022 году убедила Зеленского в неизбежности конфликта с Россией

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности провела откровенную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы разговоры Харрис раскрыла в мемуарах «107 дней», которые изучили в РБК.

Харрис написала, что разговор с Зеленским прошел тяжело. Ей поручили убедить украинского лидера в скором начале конфликта, но он не хотел об это слышать. По словам бывшего вице-президента, она передала Зеленскому американские разведданные, которые отличались от украинских.

«Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — рассказала политик.

В книге отмечается, что позже Зеленский спросил, что, по мнению Харрис, ему стоит делать. Она посоветовала украинскому лидеру «подготовить своих людей».

Ранее экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Зеленский не ожидал возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По словам Моравецкого, украинский лидер сделал неверную ставку, положившись на Джо Байдена и Камалу Харрис.