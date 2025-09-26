Индия обвинила генсека НАТО во лжи о Путине и Моди

Дипломат Джайсвал: МИД Индии считает ложными заявления НАТО о России

МИД Индии считает ложными и несправедливыми заявления генерального секретаря Марка Рютте НАТО о переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром республики Нарендрой Моди. Об этом заявил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал, передает агентство Reuters.

«Мы ознакомились с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о предполагаемом телефонном разговоре между премьер-министром Индии и президентом России. Позвольте мне уточнить, что это заявление фактически неверно и совершенно безосновательно», — отметил дипломат.

Джайсвал также призвал Североатлантический альянс проявлять большую осторожность в подобных заявлениях и ответственно проверять заявления руководства военного блока.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия уведомила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие американских санкций с поставок сырой нефти с Ирана и Венесуэлы. По словам собеседников, делегация, посетившая США на этой неделе, повторила эту просьбу на встречах с американскими официальными лицами.