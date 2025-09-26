Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 27 сентября 2025Мир

Иран ускорил строительство на тайном военном объекте

WP: Иран ускорил строительство на секретном военном объекте после ударов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран в последние месяцы якобы ускорил строительство на секретном подземном военном объекте к югу от Натанза после ударов США и Израиля. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков.

Работы ведутся с 2020 года, однако после ударов США по Ирану существенно ускорились, говорится в статье. Уточняется, что тайный объект расположен в 1,6 километре к югу от ядерного комплекса в Натанзе под горной цепью Загрос. По данным WP, вглубь горной цепи Загрос прокладывается туннель.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ядерные объекты страны были серьезно повреждены в результате ракетных ударов США, однако Тегеран намерен продолжить работы по обогащению урана после их восстановления. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «возвращением», если исламская республика вновь попытается получить ядерное оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    Лидер Ирана заявил о невозможности переговоров с США

    Инстасамка обвинила известного стилиста в мошенничестве

    Иран ускорил строительство на тайном военном объекте

    Глава МИД Индии прокомментировал встречу с Лавровым

    Детали плана Трампа по сектору Газа раскрыли

    Захарова напомнила президенту Финляндии о позоре

    Иран обвинил США в предательстве дипломатии

    Тарасова одной фразой ответила критикам сменивших гражданство спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости