Иран ускорил строительство на тайном военном объекте

WP: Иран ускорил строительство на секретном военном объекте после ударов США

Иран в последние месяцы якобы ускорил строительство на секретном подземном военном объекте к югу от Натанза после ударов США и Израиля. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков.

Работы ведутся с 2020 года, однако после ударов США по Ирану существенно ускорились, говорится в статье. Уточняется, что тайный объект расположен в 1,6 километре к югу от ядерного комплекса в Натанзе под горной цепью Загрос. По данным WP, вглубь горной цепи Загрос прокладывается туннель.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ядерные объекты страны были серьезно повреждены в результате ракетных ударов США, однако Тегеран намерен продолжить работы по обогащению урана после их восстановления. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «возвращением», если исламская республика вновь попытается получить ядерное оружие.