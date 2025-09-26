МИД Китая: Перекладывание ответственности на КНР не решит конфликт на Украине

Перекладывание ответственности на Китай не может способствовать разрешению конфликта на Украине, поскольку его истоки лежат в проблемах европейской сферы безопасности. Таким образом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал заявления западных политиков о том, что Пекин якобы должен оказать давление на Москву, сообщает CCTV.

«Перекладывание ответственности на Китай не поможет разрешить украинский кризис. Его корни лежат в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере европейской безопасности. Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон, а также создания сбалансированной и устойчивой архитектуры безопасности в Европе можно найти верный путь», — отметил дипломат.

Го Цзякунь напомнил, что Китай всегда придерживается объективной и беспристрастной позиции относительно украинского конфликта и активно содействует его урегулированию путем переговоров. Он указал на то, что при этом другие заинтересованные стороны «не желают прекращения боевых действий, разжигают их и даже наживаются на этом».

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что страна не оказывает давления на Россию и не желает завершения конфликта. Он добавил, что не знает причин такой политики Пекина.