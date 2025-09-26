Бывший СССР
Командир ВСУ пообещал уничтожить своих бойцов FPV-дронами в случае отступления

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Разведчики группировки войск «Запад» Российской армии перехватили радиопереговоры бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На опубликованной аудиозаписи слышен разговор двух мужчин. Один из них — с позывным Купер — сообщает, что у его отряда закончились боеприпасы, а среди личного состава есть значительные боевые потери, и предупреждает о невозможности удержать позицию. Второй (позывной Торонто) отвечает, что приказа отходить не было.

Торонто переходит на нецензурную лексику, требуя объяснить, как он может противостоять российским штурмовикам при отсутствии патронов. «Я обязан сохранить жизнь тем, кто остался [в живых], понимаешь?» — прокричал он в эфир. После нескольких секунд тишины Купер заявил, что если тот решит отойти в тыл, что он сам уничтожит отряд, направив на бойцов FPV-дроны. «Два экипажа беспилотов тебе навалят, только попробуй выйти!» — предупредил офицер.

Ранее заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным «Борман» также сообщил, что украинских новобранцев принудительно направляют на передовую и не позволяют им покидать позиции даже в критических ситуациях. «Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так», — рассказал боец. По его словам, такая практика стала обычной в украинских подразделениях и указывает на то, что командование рассматривает людей как расходный материал.

    Все новости