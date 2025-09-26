Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:23, 26 сентября 2025Бывший СССР

Командование ВСУ запретило новобранцам отступать

В ВСУ запретили новобранцам покидать позиции даже в критических ситуациях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным «Борман» заявил РИА Новости, что украинских новобранцев принудительно направляют на передовую и не позволяют им покидать позиции даже в критических ситуациях.

«Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такая практика стала обычной в украинских подразделениях и указывает на то, что командование рассматривает людей как расходный материал.

Накануне Минобороны России сообщило, что завершается переход населенного пункта Кировск под контроль российских войск, в городе ведется зачистка от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Отмечалось, что подразделения группировки ВС РФ «Запад» использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

    На Украине сотрудники ТЦК устроили облаву на водителей

    Россиянин описал девушек в африканской стране словами «белые красавицы»

    Командование ВСУ запретило новобранцам отступать

    Молодой человек решил доказать свою любовь новой девушке и выстрелил в ногу бывшей

    Экс-военный ВСУ рассказал о массовом бегстве солдат

    Генсек НАТО рассказал о реакции на «вторжения» российских самолетов

    Появление дронов в небе Дании связали с российским военным кораблем

    Мужчина не выдержал соседства с сыном-подростком и отправил его жить рядом со свалкой

    Российских школьников захотели обеспечить бесплатным питанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости