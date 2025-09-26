Экономика
00:50, 27 сентября 2025Экономика

Коммунальщики обвинили в сходе селя хозяина заваленного им дома

В Красноярске коммунальщики обвинили в сходе селя хозяина пострадавшего дома
Виктория Клабукова

Кадр: «Вести. Красноярск»

В Красноярске жилой дом оказался частично засыпан грязью после схода селевого потока. Вину за случившееся захотели повесить на хозяина коттеджа, сообщают «Вести».

Селевой поток сошел на улице Никитина из-за прорыва трубы канализации. В результате схода селя обрушилась часть склона, стоящий здесь магазин автозапчастей повис в воздухе, а дом накрыло селевой массой. В момент схода селя в доме находились люди — они проснулись, услышав сильный грохот. Все жилые помещения оказались завалены грязью и обломками, везде стоит запах сточной воды. Коттедж был построен 70 лет назад дедом хозяина. «Дед мой, ему 94 года, потратил всю жизнь. (..) Все наследие нашей семьи, в которое мы вкладывали, идет прахом», — поделился пострадавший.

Коммуникации, по предварительной версии, оказались пробиты из-за обрушения магазина автозапчастей, возведенного без согласования. При этом под самовольной постройкой пролегал частный водопровод, который вел к заваленному коттеджу. Именно водопровод, как полагают коммунальщики, привел к ЧП: якобы сначала он дал течь, что повлекло за собой сход грунта и падение магазина. Домовладелец свою вину отрицает, подчеркивая, что его водопровод не мог намыть более 2 тысяч кубов земли. Кроме того, прорвавшаяся канализационная труба не менялась больше 60 лет. Капремонт сетей намечен на 2026 год.

Ранее селевые потоки перекрыли дорогу республиканского значения в Дагестане. Сель сошел из-за сильных ливней и перекрыл трассу в пяти местах.

