14:25, 26 сентября 2025

Кремль ответил на обвинения в нарушении воздушного пространства

Песков: Обвинения Европы в нарушениях РФ воздушного пространства беспочвенны
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Обвинения стран Европы в нарушениях Россией воздушного пространства беспочвенны. На заявления европейских стран ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что заявления лидеров Североатлантического альянса о готовности НАТО сбивать российские самолеты являются безответственными. По его словам, Москва настаивает, что все полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.

