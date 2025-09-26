Кремль ответил на обвинения в нарушении воздушного пространства

Песков: Обвинения Европы в нарушениях РФ воздушного пространства беспочвенны

Обвинения стран Европы в нарушениях Россией воздушного пространства беспочвенны. На заявления европейских стран ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что заявления лидеров Североатлантического альянса о готовности НАТО сбивать российские самолеты являются безответственными. По его словам, Москва настаивает, что все полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.