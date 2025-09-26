Бывший СССР
Кремль ответил на призыв Зеленского «искать бомбоубежища»

Песков: Угрозы Зеленского Кремлю свидетельствуют о намерении продолжать конфликт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского Кремлю свидетельствуют о его намерении продолжать вооруженный конфликт. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире», — высказался пресс-секретарь президента.

Песков назвал безответственным заявлением призыв Зеленского «искать бомбоубежища». Он подчеркнул, что политик сыплет угрозами «направо и налево», пытаясь утвердиться. Пресс-секретарь президента добавил, что реальное положение Киева ухудшается с каждым днем.

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы и предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия. По его словам, чиновники Кремля должны «искать бомбоубежища» в случае продолжения конфликта на Украине.

