Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:01, 26 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее курса рубля в октябре

Экономист Григорьев допустил ослабление рубля до 87 за доллар в октябре
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В течение сентября рубль вел себя по-разному: сначала сильно ослабел, потом снова укрепился, тенденция была разнонаправленная, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также предсказал будущее курса в октябре.

На национальную валюту в этот период будет влиять несколько факторов, убежден экономист. Во-первых, отметил он, стоит иметь в виду, что правительство обнулило обязательную продажу валютной выручки экспортерами, то есть предложение валюты на рынке таким образом может сократиться. Во-вторых, импортеры сейчас, в преддверии очередного новогоднего сезона, начнут наращивать свою активность, что приведет к росту спроса на валюту.

Кроме того, ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, что приводит к снижению доходности в рублевых инструментах и уменьшению привлекательности рубля как альтернативы иностранным валютам, указал собеседник «Ленты.ру».

Сочетание этих фактором, полагает он, будет способствовать снижению курса рубля, однако критического падения не произойдет. «Вряд ли он ослабеет больше 86-87 рулей за доллар. Но не стоит забывать, что осложнить ситуацию могут геополитические факторы, которые всегда оказывают давление на рубль», — подытожил эксперт.

Ранее официальный курс доллара, установленный Банком России на 25 сентября, вырос на 64 копейки, достигнув 83,99 рубля, сообщалось на сайте регулятора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия представит стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

    Аналитик осудил Зеленского за гибель детей в Донбассе

    Командир ВСУ пообещал уничтожить своих бойцов FPV-дронами в случае отступления

    Останки неизвестной женщины индентифицировали спустя 20 лет после убийства

    Раскрыт секрет долголетия самой пожилой женщины мира

    Предсказано будущее курса рубля в октябре

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

    В США выступили с призывом к Трампу

    В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА

    Россиянин описал Коста-Рику словами «сплошная зависть»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости