17:57, 24 сентября 2025

Официальный курс доллара вырос

Официальный курс доллара вырос до 83,99 рубля
Дмитрий Воронин
Курс доллара:

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 25 сентября, вырос на 64 копейки, достигнув 83,99 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Евро, напротив, снизился на 43 копейки. Его курс на четверг составит 98,6 рубля. Юань же подорожал на 2 копейки, до 11,72.

Российский фондовый рынок начал торги 24 сентября с обвала почти на 3 процента, связанного, по словам аналитиков, с реакцией на ужесточение риторики президента США Дональда Трампа, заявившего, в частности, об «ужасном состоянии» российской экономики, а также на планы Минфина повысить НДС до 22 процентов.

«На фоне роста геополитических рисков расширяется премия в рубле», — констатировал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его словам, до конца года курс доллара может достигнуть прогнозного диапазона 85-90 рублей. Такую же оценку в среду озвучил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

