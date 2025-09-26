Культура
16:45, 26 сентября 2025

Лидер «Руки Вверх!» раскрыл свои ожидания от пенсии

Певец Сергей Жуков заявил о желании получить звание заслуженного артиста РФ
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Velikzhanin / Business Online / Globallookpress.com

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, какие у него ожидания от государственных выплат. Его цитирует Общественная служба новостей.

Музыкант отметил, что уже более 30 лет находится на сцене, у него множество наград и призов. «Но вот точно сказать, как это все отразится на моей будущей пенсии, я не могу, потому что я еще не собираюсь покидать сцену и надеюсь как можно дольше радовать людей своими песнями», — заявил он.

Жуков добавил, что ему могут начислить дополнительные выплаты, если он получит почетное звание. «Пока такого звания нет, особо не жду, но если дадут, то и пенсия будет выше. Хочу ли я это звание? Как и любой артист — скорее да, чем нет», — заключил певец.

В августе сообщалось, что Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей. Причиной стали непогашенные выплаты по ИП артиста.

