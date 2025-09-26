Россия
Лишившаяся пальцев на обеих руках россиянка смогла вернуть мужа с СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине из Челябинской области вернули к лишившейся пальцев на руках жене. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в российском регионе Юлия Сударенко на своей странице во «ВКонтакте».

По данным омбудсмена, женщине ампутировали пальцы на обеих кистях рук вследствие травмы. Ей установили инвалидность первой группы.

Военнослужащий неоднократно обращался к командованию с рапортом об увольнении, аргументируя, что его жене и 10-летней дочери требуется постоянный уход. Однако его просьбы не были рассмотрены.

После обращения к омбудсмену ушедшему на СВО по частичной мобилизации военнослужащему предоставили отпуск с последующим увольнением.

Ранее другой участник СВО из Челябинской области отказался сдавать шестерых детей в детский дом и добился демобилизации.

