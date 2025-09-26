Бывший СССР
Генштаб ВСУ показал маршруты якобы залетевшего из Венгрии на Украину дрона

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. David W Cerny / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал маршруты дрона, который, согласно заявлению украинского лидера Владимира Зеленского, залетел на территорию страны из Венгрии для разведки объектов. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генштаба украинской армии.

Отмечается, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационные средства ВСУ дважды зафиксировали пролет беспилотника на разных высотах. В Генштабе добавили, что в воздух были подняты украинские дроны «Чаклун-СМ», патрулировавшие небо над Ужгородом.

Ранее Минобороны Венгрии опровергло обвинение Владимира Зеленского о якобы пересечении границы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В ведомстве заявили, что подобные заявления не соответствуют действительности. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский начинает сходить с ума.

