Мерц заявил о конце мира в Германии

Мерц: Германия больше не живет в условиях мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о конце мира в стране. Об этом он высказался в ходе конференции Schwarz Ecosystem Summit в Берлине, посвященной вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета, его цитирует ТАСС.

«Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — отметил Мерц. Он сообщил, что каждый день фиксируются диверсии и кибератаки, но не стал раскрывать детали.

Ранее канцлер заявил, что Германия сейчас переживает один из самых сложных этапов в современной истории. По его словам, «все западное сообщество ценностей» сталкивается с серьезным испытанием, что влияет на немецкую экономику.