Минпросвещения отказалось добавлять компьютерные игры в школьную программу

В Минпросвещения сообщили, что не планируют интегрировать компьютерные игры в школьную программу по физкультуре и не поддерживали такой законопроект. Заявление министерства приводит ТАСС.

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "физическая культура". Разработка таких проектов не ведется», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что сейчас готовится проект факультативного модуля фиджитал-спорта и школа сможет сама решать, включать его в образовательную программу или нет.

Ранее ведомство сообщило, что в школах России не планируется переход на электронные учебники.