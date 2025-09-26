Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 25 сентября 2025Россия

Минпросвещения отказалось добавлять компьютерные игры в школьную программу

Минпросвещения отказалось добавлять компьютерные игры в школьную программу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Минпросвещения сообщили, что не планируют интегрировать компьютерные игры в школьную программу по физкультуре и не поддерживали такой законопроект. Заявление министерства приводит ТАСС.

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "физическая культура". Разработка таких проектов не ведется», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что сейчас готовится проект факультативного модуля фиджитал-спорта и школа сможет сама решать, включать его в образовательную программу или нет.

Ранее ведомство сообщило, что в школах России не планируется переход на электронные учебники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

    Трамп подписал указ о сделке по TikTok

    Минпросвещения отказалось добавлять компьютерные игры в школьную программу

    Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа про Украину

    В НАТО допустили уничтожение одного типа российских самолетов

    Количество наемников в некоторых бригадах ВСУ превысило количество украинцев

    Москвичам рассказали о погоде в начале октября

    В Китае откроют самый высокий мост в мире

    Появились кадры массированного удара ВСУ по российскому поселку

    На Украине усомнились в успехах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости