Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца

Дептранс Москвы: 27 сентября временно закроют внешнюю сторону Садового кольца

В субботу, 27 сентября, будет временно закрыто Садовое кольцо. Об этом информирует столичный департамент транспорта.

Вводимые ограничения связаны с фестивалем, посвященным закрытию мотосезона в Москве. Как уточняется, движение автотранспорта по внешней стороне Садового кольца будет приостановлено с 11:40. Как сообщает Дептранс, на время проведения мотофестиваля будет закрыт подъезд к парку Горького со стороны Крымского Вала, торговым центрам «Атриум», «Смоленский Пассаж» и «Павелецкая Плаза», Курскому вокзалу и театру Сатиры.

Кроме того, движение будет перекрыто на улицах Косыгина, Смоленская, Большая Дорогомиловская, а также на Бережковской набережной, Бородинском мосту и съездах с него. Ограничения коснутся и других улиц в центре города. На данных участках будет в том числе запрещена парковка.

На выходных будут закрыты и несколько станций метро. 27-28 сентября поезда не будут ходить на участке от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Такие меры объяснили строительством пересадочной станции со станции «Академическая» Троицкой линии.