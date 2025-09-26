Часть метро Москвы закроют на выходные

В Москве 27 и 28 сентября закроют участок Калужско-Рижской линии метро

На выходные, 27 и 28 сентября, в Москве закроют участок Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщают на официальном сайте столичной подземки.

В субботу и воскресенье поезда временно перестанут ходить по части оранжевой ветки от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки». Это нужно, чтобы построить пересадку на Калужско-Рижскую линию со станции метро «Академическая» Троицкой линии.

Вдоль перекрытого участка для пассажиров запустят бесплатные автобусы. Москвичи могут воспользоваться альтернативными маршрутами подземного и наземного транспорта.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что движение метро до Троицка запустят к 2030 году. Пока что в столице завершили первый этап строительства новой ветки. Сейчас пассажиры могут воспользоваться 11 станциями Троицкой линии с пересадками на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, а также на МЦК и БКЛ.