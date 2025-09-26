Мужчина не выдержал соседства с сыном-подростком и отправил его жить рядом со свалкой

Пользователь Reddit с ником First_Comparison_858 рассказал о том, как не выдержал совместную жизнь с собственным 14-летним сыном после развода с женой. По словам мужчины, подросток копирует неряшливое поведение собственной матери, которое в свое время и стало причиной развода его родителей.

«Он абсолютно ничего не делает по дому. Постоянно нарушает правила, например, ест в своей комнате, что привело к нашествию тараканов, соблазнившихся оставленными под кроватью старыми сэндвичами. Он не стирает одежду и вещи, а сама кровать испачкана напитками и едой, которые он пролил и просыпал», — пожаловался автор.

После двух месяцев уговоров мужчина понял, что ребенок не собирается исправляться, поэтому собрал его вещи и отправил жить к матери «в полуразрушенный дом рядом со свалкой». Мужчина добавил, что после развода именно он стал опекуном обоих детей и нес полную финансовую ответственность за них, оплачивая школу, поездки, дополнительные занятия и быт. Его бывшая супруга не платила вообще ни копейки.

«Моя жена страдала патологическим накопительством. Мне потребовались месяцы, чтобы очистить купленный мною дом от мусора. Другой причиной развода стал секретный долго жены в 350 тысяч долларов», — добавил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о шокировавшей ее находке, связанной с собственным мужем. По ее словам, это было обсуждение сексуальных фантазий с чат-ботом.