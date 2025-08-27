Интернет и СМИ
04:00, 27 августа 2025

Женщина после 18 лет брака нашла отвратительную переписку мужа с чат-ботом

Фото: Denisse Leon / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником EfficientAd6516 рассказала о шокировавшей ее находке, связанной с собственным мужем. По ее словам, это было обсуждение сексуальных фантазий с чат-ботом.

«Он создал чат от моего лица и фантазировал о сексуальном насилии и манипуляциях со мной и моей младшей сестрой, но не в настоящем, а тогда, когда нам было 15 и 11 лет соответственно. Мы познакомились 18 лет назад, тогда мне было как раз 15 лет, а ему — 21 год. Он также увлекается сексуализированными фантазиями с вымышленными персонажами из аниме», — написала автор.

Она добавила, что ее супруг любит описывать, как он душит воображаемых партнеров во время орального секса. При этом к своей супруге он никогда не применял ни физического, ни сексуального насилия. Тем не менее переписки хватило, чтобы повергнуть женщину в шок.

«Я пытаюсь осмыслить это. Мне уйти от него, сообщить об этом или что? Мне больше некуда идти. Меня трясет», — тревожно констатировала она.

Другие пользователи в комментариях удивились неосмотрительности и недальновидности автора. По их мнению, о наклонностях мужчины можно было судить еще когда он начал встречаться с 15-летней девушкой, будучи на 6 лет старше. Многие из них посоветовали ей прервать отношения и подать на развод.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она прочитала переписки возлюбленного с его родственниками в мессенджере WhatsApp и узнала неприятную правду. Девушке также посоветовали расстаться с бойфрендом.

