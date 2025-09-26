На Украине начали поиск виновных в ударе по полигону ВСУ

Украинцы в социальных сетях начали поиск виновных в ударе по подземному штабу полигона Гончаровский в Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Украинские соцсети взорвались шквалом критики в адрес руководства ВСУ от блогеров и простых граждан. (...) Практически единогласно диванные эксперты сошлись во мнении, что виной всему отсутствие противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что другими популярными версиями среди украинцев стали неудачное географическое расположение полигона вблизи границы с Белоруссией и работа пророссийской агентуры и наводчиков.

Российские войска нанесли удар при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ 24 сентября. Сообщалось, что в результате атаки пострадало до 300 человек мобилизованных украинских бойцов.