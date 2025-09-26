Бывший СССР
На Украине признали потерю занятых в ходе контрнаступления территорий

«Страна.ua»: Армия России продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные продвинулись в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на аналитический ресурс Deep State.

«Армия РФ продвинулась в Березовом Днепропетровской области, а также южнее на двух участках Запорожской области. В частности, россияне продвинулись около Ольговского», — говорится в публикации.

Уточняется, что данные территории были заняты Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления в 2023 году.

Ранее министерство обороны подтвердило взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ. Речь шла о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

