На Украине признали потерю занятых в ходе контрнаступления территорий

«Страна.ua»: Армия России продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях

Российские военные продвинулись в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на аналитический ресурс Deep State.

«Армия РФ продвинулась в Березовом Днепропетровской области, а также южнее на двух участках Запорожской области. В частности, россияне продвинулись около Ольговского», — говорится в публикации.

Уточняется, что данные территории были заняты Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления в 2023 году.

Ранее министерство обороны подтвердило взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ. Речь шла о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области.