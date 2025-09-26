На Украине сотрудники ТЦК устроили облаву на водителей

В Тернополе сотрудники ТЦК останавливали машины и забирали мужчин

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Тернополе устроили облаву на автомобилистов — они останавливали машины и забирали мужчин, чтобы их мобилизовать. Об этом сообщает военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале.

«Несколько десятков военкомов останавливали автомобили и забирали мужчин для мобилизации», — написал Рожин.

Он отметил, что похожая ситуация произошла и в другом украинском регионе — Винницкой области. Там мужчину забрали сотрудники ТЦК, когда он рыбачил.

Ранее на Украине мобилизовали журналиста, который занимался расследованием о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского.