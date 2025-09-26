Интернет и СМИ
26 сентября 2025

На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

WP: Киев потребовал ответов после слов Трампа о возвращении территорий Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий при поддержке НАТО и Европы вызвали вопросы к американской позиции в Киеве и среди западных партнеров. Об этом написала газета The Washington Post.

В публикации отмечается, что до этого Трамп призывал Киев отказаться от части территорий для урегулирования конфликта. Журналисты указали, что заявления американского лидера не всегда становятся планом к действию. Поэтому в Киеве задались вопросами после его новых слов о территориях.

В частности, Украина хочет понять, что значат слова Трампа, будут ли они подкреплены действиями, и как долго США и НАТО готовы обострять отношения с Россией при продолжении конфликта.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского удивили слова Трампа о способности Киева вернуть территории. Он предположил, что американский лидер больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной.

