Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 25 сентября 2025Мир

На Западе указали на бессмысленность поставок оружия Украине

Журналист Боуз: Украине не поможет наращивание поставок оружия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На фоне больших потерь Киева на фронте наращивание поставок оружия Украине теряет всякий смысл и никак не поможет республике. С таким мнением в социальной сети X выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Беда в том, что 1 400 000 украинцев сейчас либо мертвы, либо тяжело ранены. Господин Рютте, диктатура забирает с улиц последних мужчин. Кто следующий?» — задался вопросом журналист.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что американское оружие будут поступать на Украину непрерывно, а Североатлантический альянс будет покрывать расходы на него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    Шварценеггер прокомментировал заявления Трампа о климате

    Раскрыта причина массового дезертирства из армии ВСУ

    Боец ВСУ расплакался на предсмертном видео

    На Западе указали на бессмысленность поставок оружия Украине

    В Испании установили личность погибшей 20 лет назад россиянки

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фото с обнаженными ягодицами

    Стало известно о тайном предупреждении Европы насчет ударов по самолетам

    В Кремле высказались о российско-американских отношениях на фоне заявлений Трампа о Путине

    Информацию о задержании замглавы российского региона опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости