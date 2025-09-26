Журналист Боуз: Украине не поможет наращивание поставок оружия

На фоне больших потерь Киева на фронте наращивание поставок оружия Украине теряет всякий смысл и никак не поможет республике. С таким мнением в социальной сети X выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Беда в том, что 1 400 000 украинцев сейчас либо мертвы, либо тяжело ранены. Господин Рютте, диктатура забирает с улиц последних мужчин. Кто следующий?» — задался вопросом журналист.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что американское оружие будут поступать на Украину непрерывно, а Североатлантический альянс будет покрывать расходы на него.