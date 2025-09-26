Европе предрекли кару из-за заявлений по Украине

Военкор Поддубный: Трамп обязан пройтись катком по Европе после слов об Украине

Евросоюз, возможно, ждет кара из-за заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о помощи Украине. Такое развитие событий предрек в Telegram российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист напомнил о словах Каллас, которая заявила, что Европа не должна в одиночку поддерживать Украину, и к оказанию помощи должны подключиться США. По его мнению, Вашингтон может не стерпеть таких заявлений.

«Ну что, после такого заявления [президент США Дональд] Трамп просто обязан пройтись катком по своим европейским друзьям. Не будет же он терпеть указания, что и как делать Америке. Или будет?» — порассуждал военкор Поддубный.

