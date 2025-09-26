Экономика
14:27, 26 сентября 2025Экономика

Названы даты заседаний Банка России по ключевой ставке в 2026 году

Банк России направил в Госдуму проект Основных направлений ДКП на 2026-2028 годы
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 годы, ранее представленный в кабмин и президенту страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отметили в Центробанке, в указанном стратегическом документе разъясняются его подходы к проведению ДКП, а также представлены базовый и три альтернативных сценария прогноза на следующие три года.

В числе изменений по сравнению с предыдущей версии Основных направлений в ЦБ назвали учет решения от 12 сентября о снижении ключевой ставки до 17 процентов, а также включение календаря решений по ставке на 2026 год. В материалах названы даты всех восьми заседаний совета директоров. Они состоятся в следующем году 13 февраля, 20 марта, 24 апреля, 19 июня, 24 июля, 11 сентября, 23 октября и 18 декабря.

Резюме последнего решения в 2026 году планируется опубликовать 30 декабря.

В текущем году запланировано еще два заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Их проведут 24 октября и 19 декабря.

