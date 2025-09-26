Новое геополитическое положение российского региона описали

Политолог Жуковский: Калининградская область окружена недружественными странами

Калининградская область теперь окружена недружественными странами и стала «непотопляемым авианосцем» России на Балтике. На это в интервью «Ленте.ру» указал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

«Это наш "непотопляемый авианосец" на Балтике, регион, уверенно держащий флаг в окружении недружественных стран. Так его и воспринимают — мы не возражаем», — описал он геополитическое положение Калининграда.

Ранее, по словам политолога, область была территорией сотрудничества России и Европейского союза и извлекала экономические преимущества из приграничного положения. Она играла важную роль в проецировании российского культурного, образовательного и экономического влияния на юго-восточной Балтике. Однако теперь потенциал региона в российско-европейских отношениях мало используется, резюмировал эксперт.

Жуковский также описал возможное будущее Балтийского региона. По мнению эксперта, его может ждать «прохладный мир».