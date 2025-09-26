Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 26 сентября 2025Россия

Военного волонтера обобрали на блокпосте в зоне СВО

Волонтер с позывным Пионер заявил, что его обобрали на блокпосте в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российский военный волонтер с позывным Пионер заявил, что при провозе гуманитарной помощи бойцам его обобрали на блокпосте. Рассказ о якобы имевшем место инциденте Пионер опубликовал в Telegram.

Как заявил военволонтер, инцидент произошел на херсонском направлении на блокпосте «Сокол», который находится в глубоком тылу в зоне специальной военной операции (СВО). По словам Пионера, на блокпосте дежурили люди, чья экипировка превосходила снаряжение спецподразделений, и он подозревает, что она могла достаться им от других гуманитарщиков.

Пионер сообщил, что у него попытались отобрать беспилотные летательные аппараты, которые он вез российским военным, однако ему удалось откупиться маскировочными сетями и антидроновыми покрывалами. «Эти "товарищи" должны ловить 500-х и пресекать ДРГ, но занимаются тем, что обдирают волонтеров», — заявил он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Из слов Пионера следует, что похожая ситуация повторилась с ним и его грузом еще на двух блокпостах. «Этим, видимо, нужнее... Слава богу, таких "воинов света" было немного, всего три поста», — написал волонтер. Какие подразделения дежурили на блокпостах, Пионер не уточнил.

Такой *** у меня еще не было, на четвертый год [СВО] воины на блокпостах почувствовали безнаказанность?

военный волонтер Пионер

На публикацию волонтера отреагировал награжденный президентом России Владимиром Путиным орденом Мужества военкор Андрей Филатов. Он сравнил поведение сотрудников блокпоста с мародерством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Названы регионы России с риском падения цен на жилье

    Басилашвили высказался о создании ремейков словами «последнее дело»

    Молодой человек решил похвастаться пойманной ядовитой змеей и поплатился жизнью

    В Норвегии назвали МОК трусами из-за россиян

    Определены снижающие риск болезней мозга рационы

    Эмма Уотсон раскрыла отношение к современным стандартам красоты

    Киселев прокомментировал смерть Кеосаяна

    Директору колледжа в Москве прислали интимные фото осудившей травлю одногрупницы студентки

    Лидер «Руки Вверх!» раскрыл свои ожидания от пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости