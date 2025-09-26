Военного волонтера обобрали на блокпосте в зоне СВО

Волонтер с позывным Пионер заявил, что его обобрали на блокпосте в зоне СВО

Российский военный волонтер с позывным Пионер заявил, что при провозе гуманитарной помощи бойцам его обобрали на блокпосте. Рассказ о якобы имевшем место инциденте Пионер опубликовал в Telegram.

Как заявил военволонтер, инцидент произошел на херсонском направлении на блокпосте «Сокол», который находится в глубоком тылу в зоне специальной военной операции (СВО). По словам Пионера, на блокпосте дежурили люди, чья экипировка превосходила снаряжение спецподразделений, и он подозревает, что она могла достаться им от других гуманитарщиков.

Пионер сообщил, что у него попытались отобрать беспилотные летательные аппараты, которые он вез российским военным, однако ему удалось откупиться маскировочными сетями и антидроновыми покрывалами. «Эти "товарищи" должны ловить 500-х и пресекать ДРГ, но занимаются тем, что обдирают волонтеров», — заявил он.

Из слов Пионера следует, что похожая ситуация повторилась с ним и его грузом еще на двух блокпостах. «Этим, видимо, нужнее... Слава богу, таких "воинов света" было немного, всего три поста», — написал волонтер. Какие подразделения дежурили на блокпостах, Пионер не уточнил.

Такой *** у меня еще не было, на четвертый год [СВО] воины на блокпостах почувствовали безнаказанность? военный волонтер Пионер

На публикацию волонтера отреагировал награжденный президентом России Владимиром Путиным орденом Мужества военкор Андрей Филатов. Он сравнил поведение сотрудников блокпоста с мародерством.