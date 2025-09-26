Мир
19:59, 26 сентября 2025Мир

ООН поддержала идею Путина

ООН поддержала идею о продлении ДСНВ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

ООН поддержала идею о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которую ранее предложил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает офис генерального секретаря организации, передает Reuters.

«Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя возможные переговоры между российскими и американскими представителями по этому вопросу.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство поддерживает идею Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которая заключается в соблюдении положений соглашения в ближайший год после истечения срока действия документа. Предварительно, срок действия СНВ истекает в феврале следующего года.

