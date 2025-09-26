Из жизни
06:01, 26 сентября 2025

Останки неизвестной женщины индентифицировали спустя 20 лет после убийства

В Испании идентифицировали жертву убийства 2005 года, ей оказалась россиянка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Испанской полиции удалось установить личность жертвы преступления 20-летней давности. Об этом сообщает Интерпол.

В 2005 году на дороге в городе Виладэканс были найдены останки неизвестной женщины. Несмотря на длительное расследование, опознать ее не удалось. Идентифицировать женщину правоохранители смогли лишь недавно. Это произошло после того, как турецкие власти проверили отпечатки пальцев через национальную биометрическую базу данных. Жертвой оказалась 31-летняя россиянка Людмила Завада. Окончательное подтверждение личности было получено с помощью ДНК-анализа.

«После 20 лет неизвестная женщина вернула себе имя», — заявил генеральный секретарь Интерпола Валдеси Уркиза. Кампания по опознанию жертвы убийства включала публикацию деталей дела и реконструкцию внешности женщины, которую называли «дамой в розовом» из-за одежды.

Расследование показало что тело 31-летней Завады было перемещено в течение 12 часов перед обнаружением. Кто расправился с ней, до сих пор неизвестно.

С 2023 года кампания Identify Me помогла раскрыть 47 подобных дел по всей Европе.

Ранее сообщалось, что в Малайзии пропавшую семью из султаната Хедах обнаружили в затопленной машине на дне реки. Следователи установили, что водитель не справился с управлением и автомобиль упал в реку, уровень которой был выше обычного из-за дождей.

    Все новости